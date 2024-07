Inizio vacanza da incubo, ladro fa irruzione in un'abitazione e ruba borsa: "Eravamo nell'altra camera"

A Marina di Lesina c'è preoccupazione tra i vacanzieri, atteso che, come ha raccontato una donna sul gruppo 'Salviamo Marina di Lesina', sabato scorso, in viale Pietra Mura, mentre stava sistemando la camera da letto, qualcuno ha fatto irruzione in casa e ha portato via la borsa con all'interno il portafogli con i soldi. "Sono entrati come un fulmine dalla porta di ingresso che tenevamo aperta per arieggiare la casa, appena scaricata la macchina".

Un week-end di mare e di sole, è cominciato nel peggiore dei modi. La borsa e gli effetti personali sono stati ritrovati dalla polizia locale accorsa sul posto insieme ai carabinieri e ai vigilantes. Nessuna traccia dei soldi. Una cospicua somma in contanti che la donna si sarebbe vista costretta a portare in borsa per mancanza di bancomat a Marina di Lesina.

Sullo stesso gruppo un corriere che effettua consegne porta a porta, sostiene che gli appartamenti di quella località di mare siano a prova di furto: "Molti di voi lasciano le porte d'ingresso aperte per arieggiare casa anche molto prima di ora di pranzo. È qui non avete la camera, la cameretta o la sala il soggiorno. È un attimo che entri e la borsa sta lì sulla sedia o sul mobile di fronte".