Il ladro della domenica getta nello sconforto i volontari: ennesimo furto nella sede dell'associazione, "questo ci danneggia particolarmente"

Non c’è pace per la ‘Misercordia Orta Nova’. L’organizzazione di volontariato di pronto soccorso e intervento nelle pubbliche calamità, ancora una volta si è vista costretta a registrare e a denunciare pubblicamente l’ennesimo furto avvenuto nella sede di via Puglia S.N, dopo quello delle biciclette del servizio bike sharing che solo la generosità di una famiglia del posto ha cancellato, donando alcuni mezzi perché l’associazione non interrompesse il servizio di prossimità e i volontari ne usufruissero per continuare a servire la collettività.

“Abbiamo subito l’intrusione di una persona che, approfittando della domenica, ha portato via delle attrezzature dalla rimessa di Protezione Civile. Questo furto ci danneggia in modo particolare perché, qualora fossimo chiamati ad intervenire per eventuali emergenze sul nostro territorio, non potremmo più contare sul materiale che ci è stato sottratto. Siamo molto dispiaciuti per l’accaduto e, dopo aver sporto denuncia alle autorità preposte, ci auguriamo che questi episodi possano terminare” spiegano dalla Misericordia Orta Nova.

I volontari però non dimenticano di sottolineare come a Orta Nova siano necessari controlli serrati e costanti per mettere fine ai tantissimi episodi predatori, in costante aumento. “Quando si arriva a rubare qualcosa ad un’associazione di volontariato vuol dire che sono venuti meno tutti i principi etici che dovrebbero contraddistinguere le persone per bene. Per fortuna abbiamo avuto grande solidarietà dalla popolazione in questi giorni ma purtroppo non possiamo dire lo stesso nei confronti delle istituzioni locali. Vogliamo sentirci parte di un’unica forza, di un’unica comunità e questo non fa altro che rammaricarci e indurci a gettare la spugna”.