Maxi furto alla 'Alfieri', razzia di lavagne interattive, pc e strumenti musicali: "Danni ingentissimi"

Un amaro rientro a scuola, per il dirigente Sergio Russo e per il personale dell'istituto Alfieri in via Bari, a Foggia. Probabilmente nel week end, più persone si sono introdotte nel plesso e hanno smontato decine di lavagne interattive (frutto di un progetto finanziato dall'UE), computer portatili, proiettori e altro materiale elettronico di valore.

Chi ha agito lo ha fatto con molta calma, avendo avuto il tempo di perlustrare a fondo i due piani della scuola media, aprendo quasi tutti gli armadietti e tutte le aule. Fortunatamente molte lavagne interattive sono state risparmiate, forse in previsione di andarle a prenderle in un secondo momento. Sono stati asportati addirittura i rubinetti dei bagni e manomessa la chiave d'arresto centrale, creando un allagamento al piano superiore. Stessa sorte è spettata all'istituto Poerio, adiacente e facente parte dello stesso 'Palazzo degli studi'. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno risalire agli autori del furto.