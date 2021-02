Furto in via D'Addedda, ragazzo ferma la polizia: "Stanno rubando il mio scooter". Ladro inseguito e bloccato

I poliziotti, mentre transitavano in via D’Addedda, hanno notato un uomo che con fare sospetto stava spingendo uno scooter

Venerdì scorso gli agenti delle volanti e del reparto prevenzione crimine hanno arrestato un foggiano in flagranza per il reato di furto, nell’ambito di mirati servizi di contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai furti d’auto.

I poliziotti, mentre transitavano in via D’Addedda, hanno notato un uomo che con fare sospetto stava spingendo uno scooter. In quel preciso istante un ragazzo aveva chiesto l'intervento della polizia per il furto appena messo in atto di un ciclomotore.

Pertanto gli agenti si lanciavano all'inseguimento del ladro, che nel frattempo aveva messo in moto il mezzo, bloccandolo subito dopo e accertando che poco prima aveva effettivamente rubato lo scooter in via D’Addedda.

Il ladro è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto alla misura dei domiciliari.