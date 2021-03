Rubano un rimorchio nel porto di Ancona, ma vengono rintracciati in autostrada: fermato sanseverese, caccia al complice

È accaduto nella mattinata di ieri. Il veicolo è stato intercettato sulla A14 in direzione sud, nel territorio di Petacciato. Fermati dopo un inseguimento, uno dei due malviventi è riuscito a fuggire. L'altro è stato fermato e denunciato per resistenza e possesso di armi, in quanto trovato con un coltello