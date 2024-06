Ladri in azione nel rifugio Enpa, rubati farmaci e crocchette: “Furto ignobile”

Hanno agito nottetempo i malviventi che si sono intrufolati nel Rifugio Enpa sul tratturo Camporeale, a Foggia, e hanno portato via crocchette e medicinali.

Hanno rotto il cancello, divelto la rete, buttato giù una finestra del magazzino e rubato ben 20 bancali di cibo per un totale di 13,2 tonnellate.

Il pet food era appena arrivato grazie ad una donazione di un'associazione tedesca che, per il secondo anno consecutivo, aveva scelto di aiutare l’Enpa donando cibo da destinare non ai rifugi ma ai volontari che si prendono cura sul territorio dei cani reimmessi.

Inoltre, i ladri hanno portato via anche medicinali per cani per un valore di 1.500 euro. Infine, si sono introdotti negli uffici e hanno portato via il dvr con le immagini relative al furto.

Sicuramente hanno rubato i bancali utilizzando mezzi pesanti. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato denuncia e spera che si arrivi al più presto all’individuazione dei responsabili.

“Rubare il cibo ai cani è veramente un atto ignobile - afferma l'Enpa -. Parliamo di animali che già vengono da situazioni complesse, spesso da abbandoni o maltrattamenti o che vivono liberamente sul territorio dopo un iter sanitario e di controllo. Chi ha agito l’altra notte sapeva cosa avrebbe trovato e questo ci rende ancora più arrabbiati e tristi. Speriamo che le forze dell’ordine riescano ad individuare i responsabili e che paghino amaramente per quello che hanno fatto”.