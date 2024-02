Furti e riciclaggio di auto: come funzionava il collaudato 'sistema criminale' da 1,5 milioni smantellato a San Severo

L'inchiesta che a San Severo ha portato all'arresto di 19 persone - undici in carcere e otto ai domiciliari - riguarda principalmente il mercato illecito delle auto, dei ricambi e dei componenti dei veicoli provento di furto (considerato tra i fenomeni criminali più diffusi e remunerativi), perpetrati perlopiù in Capitanata ma anche fuori regione. Fulcro strategico e centro di coordinamento, la città di San Severo. Di 1,5 milioni di euro l'ammontare del business.

L'articolata attività investigativa ha consentito di acquisire gravissimi elementi in relazione all'esistenza di un "pericoloso gruppo criminale" - si legge nelle carte del Gip, i cui componenti, associatisi tra loro, traevano profitto dalla commissione di furti, ricettazioni e riciclaggio di autoveicoli.

A capo del sodalizio c'erano Mario Mazzeo classe 1989 e Gianluca Gallo classe 1992, i quali, "potendo contare su abili soggetti esperti nella commissione dì furti e nell'occultamento dei mezzi rubati, coordinano e pianificano le trasferte anche in altre regioni di Italia, finalizzate a procurarsi i veicoli poi condotti nel territorio di San Severo, o di altri paesi vicini al centro danno, per essere illecitamente immessi nel mercato delle autovetture o dei componenti di ricambio, ovvero per essere reimpiegati nelle attività commerciali". Il riferimento è a quelle da loro gestite: rispettivamente la Multivervice Srls e Diamanti del mare e la 'Art Car Srl', società di noleggio auto.

Base operativa dell'associazione un garage utilizzato come sede legale di una delle due attività imprenditoriali di Mazzeo, sede di un autolavaggio.

I due avrebbero impartito le direttive a chi si occupava dediti dei furti delle auto, dello stoccaggio e della commercializzazione di componenti e pezzi di ricambio provenienti dallo smontaggio dei veicoli rubati, tra cui Francesco Pio Francavilla classe 1997, Michele Lombardi classe 1999, Mario Manzaro classe 1995 e Umberto Pio Testa classe 1999

"I rapporti tra tali soggetti sono risultati articolati in una struttura associativa di matrice unitaria e piramidale, in grado di atteggiarsi a collaudato "sistema criminale" che vede coprire da parte dei suoi partecipi, con mansioni dìfferenti, tutte le fasi di cui si compone la vita della associazione criminale delineata all'esito delle complesse attività investigative..."

Oltre che sul fenomeno dei furti, le indagini si sono concentrate sull'attività di officine meccaniche e autodemolizione contigue ai ladri di autovetture, tra le quali, in primis, l'area destinata a demolizione abusiva di veicoli di proprietà di Luigi Donato Colio (e il figlio Antonio) situata lungo la Statale 16, dove si svolgevano attività di occultamento e smontaggio finalizzato alla rivendita come pezzi di ricambio, comprese le operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, punzonatura, smerigliatura telai, modifica e cambi di targhe.