Furti d'auto tra la Bat e la Capitanata, il sistema criminale agiva su commissione: "Vedi se mi trovi un 3008 a faro normale"

Oltre 30 (tra denunce e arresti) i soggetti coinvolti nella vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato. Ben 26 i provvedimenti cautelari emessi dal Gip del Tribunale di Trani nelle province di Bat e Foggia. Di questi, 5 sono originari di Cerignola, 21 di Andria.

Il sistema criminale smantellato si dedicava al furto di un elevatissimo numero di autovetture, eseguiti simultaneamente da diverse "batterie" operative, capaci di sottrarre fino a quattro veicoli per notte. Successivamente, le autovetture rubate venivano trasportate da soggetti incaricati presso autodemolitori compiacenti, prevalentemente nella zona del Cerignolano, dove venivano smontate per farne perdere definitivamente le tracce.

Le attività tecniche hanno rivelato che molti furti erano effettuati su commissione, con precise indicazioni sul modello e le specifiche tecniche dei veicoli. In un'intercettazione si discuteva, ad esempio, del tipo di faro che il veicolo da rubare doveva avere: "Ehi... vedi se mi trovi un 3008 a faro normale." "A faro normale, non a LED?" "Sì, a faro normale". In altre occasioni, utilizzando il termine "pizze", si concordava il numero delle autovetture da rubare: "Porta le pizze." "Due o tre?" "Quante ne hai, ne porti".