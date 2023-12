Le rubano l'auto davanti al suo studio, vittima una dottoressa: "Esperienza traumatica, fate attenzione"

Aveva parcheggiato il suo suv n una piazza di Apricena, in prossimità del suo studio, ma poco prima delle 19 del 14 dicembre, mentre era impegnata al lavoro ad accogliere i pazienti, ignoti le hanno asportato l'autovettura, una Rav 4 Hybrid. Ad accorgersi del maltolto, sarebbero stati alcuni pazienti, che hanno lanciato immediatamente l'allarme. La dottoressa ha sporto denuncia ai carabinieri del posto.

All'interno del mezzo c'erano anche gli effetti personali e la strumentazione medica. "Ormai la mia macchina sarà già stata cannibalizzata e privata della batteria ibrida" il commento della vittima, che ne approfitta per mettere in guardia i possessori dello stesso modello di auto, che sarebbe il veicolo più rubato d'Italia, dal rischio di ritrovarsi senza da un giorno all'altro.

Sul web ci sono numerosi forum in cui si discute delle modalità che i malviventi utilizzerebbero per portarle via. Sono numerosi gli appelli delle vittime titolari dello stesso modello, lanciati anche tramite gli organi di stampa: "E' stata una esperienza traumatica" conclude la dottoressa: "Fate molta attenzione".