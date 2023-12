Assalto alle Poste di Stornarella, criminali fanno saltare l'Atm con l'esplosivo e scappano col malloppo

Poco dopo le 3 di oggi 6 dicembre, ignoti hanno fatto saltare in aria il bancomat dell'ufficio postale di Corso Giuseppe Garibaldi a Stornarella. Il colpo è riuscito, ancora da quantificare la somma di denaro che il gruppo criminale è riuscito a portar via. I carabinieri hanno delimitato l'area dove sono sparsi i detriti provocati dall'esplosione. Sul grave episodio si è espresso il sindaco Massimo Colia: "Il nostro ufficio postale rappresenta un presidio di civiltà ed è segno di garanzia di servizi. Non ci si può arrendere a questi atti delinquenziali che contraddistinguono negativamente la nostra provincia e scuotono fisicamente e moralmente un’intera comunità. Esprimiamo a Poste Italiane la nostra solidarietà per questa aggressione criminale e chiederemo al Prefetto di rappresentare al Governo la necessità di rafforzare gli organici delle Forze dell'ordine per il controllo del territorio".

Un assalto era stato tentato la notte tra il 29 ed il 30 aprile scorsi, ma il furto era fallito perché nel corso di un servizio di ronda ispettiva, l'addetto alla vigilanza aveva comunicato agli operatori della Situation Room di Napoli, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, la presenza, nelle vicinanze dell'Atm, di individui incappucciati muniti di attrezzatura volta alla realizzazione di un attacco esplosivo. Era riuscito il colpo da 50mila euro nell'ottobre 2015.