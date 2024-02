Assalto da film alle Poste di San Marco in Lamis: colpo da oltre 300mila euro, immagini e video choc

Ammonterebbe a oltre 300mila euro il furto compiuto con un escavatore nella notte del 1° febbraio, primo giorno utile per il ritiro delle pensioni, presso l'ufficio postale di San Marco in Lamis, in Piazza Europa, pieno centro cittadino.

Approfittando dell'ora buia, con l'impiego di un mezzo edile asportato da un cantiere situato a circa 500 metri, i malviventi hanno assaltato e sventrato l'Atm. Una volta dentro hanno portato via il denaro contenuto nel caveau, non tutto. Ingenti i danni, inagibile la struttura, momentaneamente chiusa.

Sotto choc la popolazione per le modalità d'azione - "Sembra una scena di un film" - e per l'immagine dei locali degli uffici postali letteralmente distrutti. Sul posto operano i carabinieri e la scientifica per i rilievi e le indagini del caso. "E' una immagine triste" il commento a caldo del sindaco Michele Merla: "Ora è chiaro che bisogna fare molta più attenzione a fenomeni di questa entità, abbiamo bisogno di maggiore sicurezza, siamo sconcertati per l'accaduto".

Sarebbe legato all'assalto alle Poste, l'incendio di un'autovettura avvenuto sulla Statale 272 che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo, dato alle fiamme, verosimilmente per evitare che i militari dell'Arma della compagnia di San Giovanni Rotondo, intervenissero durante la fuga dei criminali, che hanno interrotto l'arteria anche con una catena.

Il rogo ha impedito ai lavoratori della città di San Pio in servizio in altri paesi, di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro. Intanto, sanno facendo il giro delle chat le immagini di un'auto bloccata in prossimità di Borgo Celano, impossibilitati a proseguire il senso di marcia per la presenza, sulla sede stradale, di un veicolo in fiamme. E quelle dell'escavatore in azione.

Una tentata rapina con analoghe modalità era stata compiuta dieci anni nella vicina filiale della Bcc. In quella occasione il colpo tentato con un escavatore non andò in porto per l'intervento di due pattuglie di un istituto di vigilanza che avevano ingaggiato un conflitto a fuoco con i malviventi, costringendoli a precipitosa fuga (continua a leggere).

Negli ultimi 15 anni a San Marco in Lamis sono stati tentati o compiuti ben cinque assalti con le stesse modalità.