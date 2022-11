Incredibile ma vero, rubato a Foggia il portone di un condominio (ma non è la prima volta)

Fioriere e piantine di attività commerciali, indumenti messi ad asciugare, catalizzatori di auto, ciabatte e detersivi, trecce d'aglio, sportelli dei contatori e finanche un citofono. Furti e ruberie che hanno dell'incredibile. Tuttavia, il più assurdo è quello denunciato due giorni fa su Facebook da GIanluca Di Santo: "Se pensi di averle viste già tutte, questo post è per te. Sono certo che, purtroppo, a qualcuno della mia rete di contatti è capitato di esser stato vittima di furto. Bici, scooter, moto, borsa, valigia, portatile, telefono, orologio, auto o addirittura beni in casa. Sono però altrettanto sicuro che a nessuno è mai stato rubato un portone. Da oggi si potrà raccontare anche questa storia".





Per gli ottimisti: avevo anche io ingenuamente pensato a un lavoro di manutenzione straordinaria finché non ho ricevuto la notizia ufficiale dall’amministratore di condominio.

Ad ogni buon conto, non è la prima volta che accade. Era successa la stessa cosa qualche anno fa in via San Pietro 15 a Foggia e qualche giorno prima in via Manerba.