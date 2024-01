Si intrufolano nel canile e portano via un pitbull: "Siamo schifati e arrabbiati"

Da ieri si cerca disperatamente Ariel, una cagnolina pitbull regolarmente microchippata e sterilizzata, che ha bisogno di medicine per curare la leishmania. "Con estremo dolore, ribrezzo, sdegno purtroppo comunichiamo che ignoti si sono introdotti nel canile comunale di via Manfredonia e si è riscontrata l'assenza di Ariel" la denuncia dell'associazione 'A Largo Raggio':

L'incursione sarebbe avvenuto da un cancello posteriore regolarmente chiuso con catena e lucchetto, ma con un pannello segato e rimosso: "Questo cancello dà accesso ad un giardinetto con il muro confinante con i vicini che occupano l'ex macello" evidenziano: "Chiunque abbia commesso questo grave gesto, è tenuto a ridarci Ariel" proseguono.

"In passato ci è stato rubato cibo, ferro, carriole, messo a soqquadro gli armadietti alla ricerca di chissà cosa. Perchè ora una vita?" lo sconcerto dei volontari dell'associazione che gestisce il canile comunale di via Manfredonia a Foggia: "Sono state avvisate tutte le autorità competenti. Siamo schifati, arrabbiati, pieni di sgomento per un atto criminale di tale livello" concludono,