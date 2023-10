Ladri in azione al 'Piccolo Teatro', risveglio amaro per Dino e Fabio: "Miserabili. Foggia è brutta per colpa vostra"

Furto al 'Piccolo Teatro' di Foggia. Nella notte, ignoti hanno fatto irruzione nel teatro di via Nicola Delli Carri, mettendo a soqquadro i locali e asportando arredi e materiale audio-luci. L'episodio è all'attenzione della polizia, che ha avviato le indagini del caso.

"Sono venuti a rubare al Piccolo Teatro di Foggia", esordiscono in un video social Dino La Cecilia e Fabio Conticelli. "Una settimana fa, facevamo un video in cui dicevamo che non bisogna avere paura di Foggia. Oggi lo ribadiamo: noi non abbiamo paura. Continuiamo a dire che Foggia è bella, siete voi - poche persone che rubate - che la rendete brutta", spiegano. "Noi, invece, la rendiamo bella; chi sta nel giusto e va a dormire con la coscienza pulita deve camminare sempre con la testa alta. La nostra città non quella di questi miserabili che sono venuti a rubare. La nostra città è quella della gente perbene che purtroppo, in casi terribili, ci ha anche rimesso la vita".

Poi la chiosa ironica: "Se volevate vedere uno spettacolo di notte, ci chiamavate e noi venivamo solo per voi. Se volevate il televisore, ve lo regalavamo", scherza Fabio. "Vi avremmo dato anche un abbraccio e vi avremmo detto che non avete bisogno di rubare, c'è altro da fare. Ma state tranquilli: vi stanno addosso e vi acchiapperanno. Prima o poi vi prenderanno", conclude Dino.