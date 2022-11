Ruba pianta all'esterno di una pasticceria: "Vergognati"

"Ecco quello che accade a Troia alle 13.23. Rubare una pianta che non ha altro che un valore affettivo è un gesto estremamente grave quanto schifoso. Vergognati. Siamo una comunità sana e questi gesti vanno segnalati". Così il titolare della pasticceria commenta l'accaduto avvenuto il 2 novembre in pieno giorno e in pieno centro, per l'esattezza in viale Regina Margherita. Il furto è stato ripreso dalle telecamere dell'attività commerciale.