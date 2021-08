Assurdo a Foggia, si avvicina al vaso e porta via la pianta ornamentale dell'hotel: il furto in danno del Palazzo Sant'Elena

L'intera sequenza è stata ripresa dalle telecamere della zona e poi postata sui social. Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato: episodi simili sono stati più volte registrati in città, sempre in danno di attività commerciali

/ Via la Rocca

E' successo di nuovo. Ancora un furto di una pianta ornamentale per le strade di Foggia.

Questa volta, è successo in via Della Rocca, a pochi passi dalla sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia. A subire il furto è stata l'attività 'Palazzo Sant'Elena', hotel in pieno centro che da pochi giorni ha riaperto i battenti con una nuova gestione, che aveva allestito l'esterno della struttura con vasi e piante ornamentali.

Una di queste è finita nel mirino di un uomo che, in pochi secondi, ha sradicato la pianta e l'ha portata via. L'intera sequenza - una manciata di secondi - è stata ripresa dalle telecamere della zona e postata sui social, dove sta facendo il giro del web tra sdegno e incredulità.

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato: episodi simili sono stati più volte registrati in città, sempre in danno di attività commerciali, e denunciati pubblicamente.