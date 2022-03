Assurdo in via Fuiani, ragazzi portano via una pianta da un locale: "Siete stati incastrati dalle telecamere"

Due ragazzi di una comitiva composta da sei persone - tra cui una ragazza - alle ore 3 di lunedì 21 marzo hanno asporato un vascone con delle piante posizionato all'esterno di un locale. A denunciarlo è il titolare dell'Enoteca Nuvola di via Pasquale Fuiani a Foggia. Riconoscibilissimi, uno aveva una chitarra sulle spalle. "Ci rivolgiamo a voi ragazzi che avete commesso questo reato, perché di reato si tratta. Non pubblichiamo il video integrale perché siete stati anche poco "intelligenti", visto che abbiamo le telecamere di videosorveglianza, mentre rubate un vascone con delle piante".

Il titolare, sconcertato, incalza anche e soprattutto perchè, probabilmente, dalle immagini sembrerebbe che a compiere il gesto inconsulto, siano stati ragazzi all'apparenza non inclini a episodi di questo genere, ma comunque nello specifico irresponsabili e incoscienti per essersi macchiati di un grave reato."Ci domandiamo, ma voi siete gli stessi ragazzi che poi si lamentano che a Foggia tutto fa schifo, che è una città dove ci si annoia, dove è meglio andarsene? E voi famiglie dove siete? Cari ragazzi così vi state facendo rubare il futuro e la speranza di vivere in un mondo e in una città migliore. Se avete coraggio, lo "stesso" che avete avuto nel rubare, vi invitiamo a rimettere a posto ciò che avete rubato".