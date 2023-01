Ladri ripuliscono piadineria in via Gramsci: "La mia attività sarà la prossima a chiudere"

Un furto ad agosto per 4mila euro di danni e un altro la scorsa notte: due in poco meno di due anni. Elvira, titolare della Piadinery 'Non solo Piadina' di Foggia, annuncia la probabile chiusura della sua attività di ristorazione aperta in via Antonio Gramsci nel maggio 2021.

Sono andati in fumo i risparmi di una vita. Un colpo durissimo, quello della notte scorsa avvenuto intorno alle 3.35 per la proprietaria dell'attività, che attraverso la pagina Facebook di Voce di Foggia, ha espresso tutta la sua amarezza per l'accaduto.

"Sono stata chiamata dalla polizia per sentirmi dire che hanno rubato nel mio locale. Danni su danni, rubate attrezzature. In me, lo sconforto ha preso il sopravvento; già cerchiamo di sopravvivere poi dobbiamo anche sopperire a queste ulteriori spese ,penso proprio che la mia attività aperta con tanto amore sudore e sacrificio sarà la prossima ad essere chiusa" il commento.