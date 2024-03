Ladri rubano passerelle appena installate: il furto nel cantiere della Salina di Margherita di Savoia

Una brutta sorpresa questa mattina ha accolto le maestranze che stanno lavorando all’interno della Salina di Margherita di Savoia nella realizzazione delle strutture necessarie all’attuazione del Progetto 'Cobismas-Interventi di Conservazione della Biodiversità nella Salina di Margherita di Savoia', ammesso a finanziamento dal dipartimento regionale Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia per un importo pari a 548.700 euro.

Durante la notte ignoti hanno asportato le passerelle in legno che erano state appena installate all’interno dell’area per la realizzazione di un percorso nella Zona Umida delle Saline per appassionati di bird watching. Michele Martire, titolare dell’impresa Due Emme Costruzioni che sta curando la realizzazione delle strutture, ed il progettista e direttore dei lavori ing. Gennaro Ricco, si sono subito adoperati per mettere in sicurezza le ulteriori strutture già installate e prevenire nuovi furti ed hanno garantito che il ripristino avverrà in tempi brevissimi: nel frattempo si sono attivati per denunciare il grave episodio alle autorità competenti.

Le circostanze e le modalità dell’accaduto fanno presumere che possa trattarsi di un’azione mirata e non di un semplice atto vandalico. "Restiamo sgomenti di fronte a questa ennesima vergognosa dimostrazione di scelleratezza" ha dichiarato il Sindaco di Margherita di Savoia, l'avv. Bernardo Lodispoto. "Sappiano i responsabili che non ci faremo certo intimidire da questi gesti vili e stupidi, che colpiscono non tanto l’amministrazione comunale ma il nostro territorio e ne offendono l’immagine. Noi andremo avanti e confidiamo che le forze dell’ordine possano al più presto identificare i protagonisti di tali gesti insulsi per sanzionarli come meritano".