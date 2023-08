Tre parcometri rubati in dieci giorni: "Follia umana"

L'increscioso episodio avvenuto ieri pomeriggio in viale Levante a Cerignola, purtroppo non è un caso isolato. A confermarlo è l'assessore alla Sicurezza, Teresa Cicolella: "Non avrei mai immaginato che la follia umana potesse raggiungere un simile livello" il commento alle immagini che ritraggono un soggetto che in pieno centro, a bordo della propria auto, sradica un parcometro per poi caricarselo in macchina e portarlo via.

Si tratta del terzo totem parcheggi rubato in città negli ultimi dieci giorni. Il primo, sottratto nei pressi del Duomo, aveva causato danni per 400 euro. Il secondo, rubato in via Bari, è ancora in fase di valutazione per determinare l'ammontare del danno. Tuttavia, questa volta il malfattore non è riuscito a scappare: grazie all'intervento tempestivo della Polizia, è stato individuato e sottoposto a fermo con la refurtiva ancora a bordo della propria auto.

"Non esistono parole sufficienti a giustificare un gesto del genere, indipendentemente da qualsiasi disperazione che possa aver spinto l'individuo a commetterlo. Evidentemente, a Cerignola vivono persone che non si sentono parte di una comunità, ma considerano la città come un luogo da saccheggiare in qualsiasi momento e a qualsiasi ora. Siamo una città che si comporta come un gambero: quando pensi di aver compiuto un passo avanti, puntualmente ne arrivano due indietro" conclude Cicolella, evidentemente amareggiata per l'accaduto.