Riecco la truffa della ruota tagliata: ladro in azione nel parcheggio del supermercato

Attimi di tensione ieri pomeriggio, 18 giugno, nel parcheggio dell'Ipercoop di Foggia. Un soggetto calvo sulla quarantina, che indossava dei pantaloncini e scarpe da ginnastica, ha tentato di mettere a segno un furto attraverso la tecnica della gomma tagliata.

Difatti, il ladro ha agito proprio quando l'automobilista è sceso dall'auto per un controllo a una delle ruote bucate poco prima. Ha preso il borsello della vittima con all'interno soldi, documenti e altri oggetti, è si è dato alla fuga tra le urla del proprietario: "Al ladro, al ladro!".

Inseguito dal malcapitato ed è evidentemente preoccupato dalle conseguenze, il malvivente ha buttato il borsello a terra facendo perdere le proprie tracce: "Mio marito era molto scosso e spaventato, per questo ho chiamato io la Polizia Locale" racconta la moglie.

Altri automobilisti avrebbero trovato le gomme dei loro veicoli tagliati.

Tuttavia, non è la prima volta che in città si registra un episodio simile. Nel settembre dell'anno scorso, su queste stesse colonne, raccontammo il caso di un automobilista al quale era stato rubato il borsello nel parcheggio del supermercato MD di via Gioberti. In quella occasione, stando al racconto della figlia della vittima, l'autore del furto, un uomo sulla quarantina, brizzolato, era fuggito a bordo di una Fiat Panda di colore blu.