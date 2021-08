Assurdo a Foggia: smontano tre panchine al parco di via De Petra e le sistemano sotto casa

E' successo a Foggia in via De Petra. Le panchine sradicate dal parco sono state recuperate dalla polizia locale

/ Via Giulio de Petra

La scorsa notte nel parco di via De Petra a Foggia, ignoti hanno asportato tre panchine e le hanno sistemate nei pressi delle loro abitazioni. Una pattuglia della polizia locale che transitava da quelle parti si è accorta dell'anomalia. Presto saranno riposizionate laddove erano state asportate. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto, che probabilmente abitano nelle vicinanze del luogo di ritrovamento