Assurdo ma vero: rubata panchina contro la violenza sulle donne

Con una lettera inviata alla nostra redazione, Francesco Pio Paoletti di Lucera, che nel tempo libero cura un canale YouTube su agricoltura e natura, denuncia il furto di una panchina. Non una qualunque, ma un simbolo della violenza contro le donne ideato e allestito in occasione della giornata internazionale del 25 novembre, all'interno del suo uliveto. Acquistata presso una ferramenta, dopo averla dipinta di rosso e aver riportato la scritta 'L'amore non uccide', Francesco Pio l’ha sistemata nella sua campagna (qui il video).

Alcuni giorni dopo il Natale, però, la doccia fredda: il furto della panchina. "Questa per me è la cosa più schifosa e ignobile. Posso capire un furto di qualche ortaggio perché si ha fame, probabilmente “voglio” capire il furto di una panchina, la classica panchina anonima che vediamo spesso nelle nostre città, ma non concepisco il gesto di “rubare” una panchina rossa con una scritta, segno per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Questo no, non lo ammetto. Lo so, può sembrare una cosa da niente il furto di una panchina per il suo valore economico, ma a mio avviso ha un valore morale molto alto".

Ora Francesco Pio spera che gli venga riconsegnato il maltolto. "Spero che mi venga riconsegnata, quella panchina ha un valore morale. Come si fa a rubare un simbolo della lotta alla violenza sulle donne? Non lasciano in pace nemmeno i simboli di una lotta senza confine. Oggi quella panchina è ancora rossa, ma sicuramente dalla vergogna".