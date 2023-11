A Foggia nemmeno le palle di Natale sono al sicuro: "Una città che non merita nulla"

Sabato 25 novembre Antonella Camerino, titolare di Gioielli d'Arte 'Camerino La Daga' di Corso Roma, ha pubblicato un post su Facebook con il quale ha denunciato il furto delle palle di Natale allestite all'ingresso della conosciutissima attività commerciale. Tanta amarezza e sconcerto per l'accaduto.

Evidentemente arrabbiata, l'esercente ha messo a confronto entrambe le immagini, il prima e il dopo: "Foggia è una città che non merita nulla. Un giorno di lavoro per abbellire non solo la nostra attività ma le strade di Foggia. Questo è il risultato"