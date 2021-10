"Ignobile schiaffo" alla comunità. Balordi si intrufolano nel palazzo Fioritto suppellettili, quadri, scossaline e grondaie

Nella giornata in cui la guardia di finanza ha dato la notizia degli arresti per i fatti del 7 maggio scorso avvenuti al parco San Michele, il neo sindaco Matteo Vocale ha reso noto che alcune notti fa "ignoti balordi" sono entrati all'interno di Palazzo Fioritto, dal quale hanno portato via una serie di suppellettili, alcuni quadri, scossaline e grondaie. E hanno danneggiato "notevolmente" la copertura dell'immobile.

"Dopo sopralluogo con l'ing. Restani e il dipendente Civitavecchia, abbiamo formalizzato denuncia alla locale stazione dei carabinieri, che indaga su questo ignobile schiaffo alla collettività sannicandrese. Ci auguriamo che i responsabili vengano presto assicurati alla Giustizia" ha aggiunto e concluso il primo cittadino.