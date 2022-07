Foggiani rubano orologio in Stazione: vittima un nigeriano, presi e denunciati

Mentre il capoluogo dauno si spopola e i foggiani raggiungono i luoghi di villeggiatura, prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio e di contrasto dell’Arma dei carabinieri al fenomeno dei furti in abitazione o più in generale dei reati di natura predatoria. Nei giorni scorsi, le 'gazzelle' della sezione Radiomobile, unitamente a personale della stazione di Foggia, hanno denunciato per furto aggravato in concorso due soggetti del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che poco prima, nei pressi della locale stazione ferroviaria, avevano asportato un orologio ad un nigeriano. L'oggetto è stato rinvenuto dai militari dell’Arma nel corso di una perquisizione personale, addosso a uno dei due responsabili, ed è stato prontamente restituito alla vittima.