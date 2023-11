Chiedono un passaggio ad un anziano e gli rubano un orologio da 15mila euro: denunciate due donne

Arrivavano dalla provincia di Foggia le due donne di origini romene fermate dai carabinieri ad Avellino dopo il furto ai danni di un anziano del posto.

È accaduto l’11 novembre scorso, nelle prime ore del pomeriggio. L’uomo era a bordo della sua auto, in piazza Kennedy. Le due giovani donne si sono avvicinate e, con una scusa, si sono fatte accompagnare a Mercogliano.

Arrivati al parcheggio del cinema multisala, come riporta AvellinoToday, approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, gli hanno sfilato il prezioso orologio che aveva al polso, del valore di circa 15mila euro, e poi hanno provato a portare via anche il telefono. Ma l’anziano è riuscito a chiamare il 112, mentre le due donne si sono date alla fuga nelle strade di campagna.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, giunti sul posto, anche grazie all’identikit fornito dalla vittima, dopo un breve inseguimento hanno fermato le due donne per furto aggravato in concorso.

Le giovani erano già note alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Per loro è scattato il foglio di via obbligatorio dalla città di Avellino.