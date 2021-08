Da Foggia a Capri per rubare vestiti in un atelier: ladro in trasferta sorpreso con le mani nel sacco

Foggiani in trasferta, un 49enne è stato sorpreso dai militari e denunciato per furto

Furto aggravato. Con questa accusa i carabinieri di Capri hanno denunciato un 49enne di Foggia. I militari lo hanno sorpreso dopo una segnalazione giunta in caserma, mentre rubava capi d’abbigliamento in un atelier dell’isola azzurra. Immediato è scattato l’intervento degli uomini dell’Arma che hanno provveduto a restituire la merce ai legittimi titolari e ad identificare il ladro in trasferta.