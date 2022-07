Furto lampo, fuga e altolà dei carabinieri in un parcheggio: presi due minorenni

Due soggetti minorenni già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso di una moto Ducati Multistrada 1000 che insieme ad un complice - che è riuscito a darsi alla fuga - avevano asportato pochi minuti prima in via Sbano. I carabinieri della sezione Radiomobile sono riusciti a bloccarli nei pressi del parcheggio del supermercato Lidl di Corso del Mezzogiorno.