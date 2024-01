Ladri senza alcuna pietà: in due rubano moto per diversamente abili

Al peggio non c'è mai fine. Ne sanno qualcosa Ennio e Catia, ai quali la notte del 27 gennaio, in via Lamoral di Egmont, a Cerignola, hanno portato via uno scooter per diversamente abile che la donna aveva parcheggiato sotto la propria abitazione.

Purtroppo per loro, due delinquenti hanno divelto la catena del mezzo a due ruote e lo hanno caricato su un'auto a bordo della quale era giunti sul luogo del misfatto. L'operazione è durata poco più di un minuto.

Sul caso indagano i carabinieri dopo la denuncia della coppia. I ladri sarebbero stati riprese da un impianto di videosorveglianza.