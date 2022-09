Ruba monopattino davanti agli occhi del proprietario e scappa: "Siamo alla frutta"

Incredibile ma vero, nella giornata di ieri in zona Stazione, in via Piave incrocio con via Podgora, un ragazzo ha sottratto un monopattino elettrico approfittando di un attimo di distrazione del proprietario di origini straniere. Nella fuga ha percorso la strada nel verso opposto, quindi contromano, riuscendo a dileguarsi in via Trento e in via Conte Appiano. A lanciare l'allarme il comitato 'Difendiamo il quartiere Ferrovia': "Siamo alla frutta". Sui social il gruppo che costantemente denuncia la situazione in cui versa la zona, auspica che "questo schifoso e rubagalline", venga acciuffato grazie alla visione dei filmati delle telecamere presenti in zona