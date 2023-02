Furto nel ristorante durante il pranzo pre-partita: la squadra ospite non scende in campo

Con un post su Facebook, l'Atletico Vieste spiega il motivo per il quale la gara valida per il campionato di Prima categoria in programma ieri non si è disputata. "Per la prima volta nella storia sportiva di questa città, succede che la partita in calendario, non venga disputata per sopravvenuta impossibilità della squadra ospite, vittima di un atto vile ed ignobile perpetrato ai loro danni nelle ore che precedevano il match".

Stando a quanto riportato e denunciato alle autorità competenti dalla delegazione del Minervino, durante il pranzo pre partita, ignoti avrebbero derubato la società della documentazione e di una parte del materiale sportivo contenuto nei mezzi di trasporto parcheggiati all’interno di un ristorante. "Informati dell’accaduto dallo stesso Minervino, sul posto giungevano increduli i nostri dirigenti, al fine di manifestare immediatamente solidarietà e vicinanza alla società del Minervino".

Sono intervenuti i carabinieri: Scossi dall’accaduto e privati, a detta loro, del materiale sportivo necessario, la società del Minervino rilasciava all’ufficiale di gara una dichiarazione scritta con la quale dichiarava di non poter prendere parte al match. "Rivolgiamo al Minervino Murge tutta la nostra solidarietà, con il rammarico di non aver potuto giocare sul campo una partita che in tanti attendevano, dopo la striscia più che lusinghiera di risultati e prestazioni da parte di entrambe le compagini. Non ci resta, ora, che attendere fiduciosi la decisione del Giudice Sportivo. Convinti che la matrice di un simile misfatto non appartenga alla cultura sportiva di questa città, confidiamo nell’efficacia investigativa delle forze dell’ordine, affinché si faccia luce sul caso e si consegnino alla giustizia i suoi responsabili. Lo merita anche la reputazione sportiva della nostra città".