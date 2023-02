Rubato mezzo Intersos, era arrivato a Foggia da appena 24 ore: "Siamo senza parole"

Non hanno avuto nemmeno il tempo di rallegrarsi per l’arrivo di un nuovo mezzo operativo. La doccia gelata, per i volontari del progetto umanitario ‘InterSos’ di Foggia, infatti, è arrivata questa mattina, dinanzi ad un parcheggio vuoto.

Il mezzo, inviato ieri da Roma per sostenere le esigenze del progetto umanitario il gruppo porta avanti nel Foggiano, è sparito nel corso della scorsa notte, rubato in via della Repubblica, nei pressi del parcheggio della Cgil. “Si tratta di un mezzo Peugeot Bipper, nemmeno tanto nuovo, di colore blu elettrico, assolutamente riconoscibile perché l’intera carrozzeria - fiancate laterali e portellone posteriore - riporta la visibility del gruppo”, spiega a FoggiaToday Daniela, referente del progetto in città.

L’amarezza è tanta: “L’auto era funzionale a sostenere i nostri spostamenti verso i ghetti e le campagne del Foggiano. Era arrivata a Foggia ieri ed è stata rubata seduta stante. Siamo senza parole”, aggiunge. L’accaduto è all’attenzione della polizia, che questa mattina ha raccolto la denuncia del gruppo e si è già attivata per acquisire le telecamere di videosorveglianza di impianti pubblici e privati presenti in zona.

“Chiunque dovesse intercettare il mezzo può contattare la polizia o il nostro gruppo tramite i canali ufficiali InterSos”, aggiunge Daniela. Nel Foggiano, il gruppo porta avanti un progetto di assistenza socio sanitaria all'interno degli insediamenti informali della Capitanata: “Abbiamo le ambulanze che utilizziamo come cliniche mobili per le visite e le consulenze nei ghetti, ma la macchina ci serviva per raggiungere tali luoghi per tutte le altre necessità e incombenze”, conclude.