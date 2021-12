Razzia di macchine e materiale elettrico dall'impianto di sollevamento Aqp: maxi furto da 80mila euro

Razzia di macchinari e materiale elettrico all'impianto di sollevamento dell'Acquedotto Pugliese.

La scorsa notte, ignoti hanno preso di mira l’impianto di via Cerignola, a Foggia, dal quale hanno asportato un trasformatore e altro materiale per un ingente valore economico, stimato nel complesso in circa 80mila euro. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto e per le indagini del caso, gli agenti delle ‘Volanti’. Indagini in corso da parte della polizia.