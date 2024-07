Donna ruba articoli in una libreria, l'amarezza della titolare: "Episodi che ci scoraggiano"

Ha approfittato di un momento in cui i dipendemti erano impegnati per portar via della merce e darsi alla fuga. Un danno di circa 250 euro, che però non è superiore al danno morale. "Mi auguro che non la faccia franca", il commento di Marisa Colucci, titolare della libreria Mondadori di via Oberdan, dove venerdì scorso una cliente - ripresa dalle telecamere - ha rubato alcune cuffie e un altoparlante.

Un episodio che scoraggia, anche perché non è il primo caso: "Abbiamo sempre pensato alla libreria come un luogo di aggregazione. Così è difficile andare avanti. Spero che anche altri commercianti non si ritrovino nelle nostre condizioni, che non sono per nulla piacevoli"