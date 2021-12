Ruba televisore e travolge con l'auto addetto di un'isola ecologica

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche la reazione di un 54enne della provincia di Foggia che nell'agosto scoro ha investito l'addetto dell'isola ecologica Hera, dove si era recato per lasciare un televisore, ma era andato via impossessandosi di un altro decisamente più grande che qualcuno prima di lui aveva consegnato. L'operatore, accortosi del maltolto, aveva chiesto di restiruirlo. Il conducente dell'auto, in tutta risposta, con una manovra brusta lo ha travolto a folle velocità. La vittima aveva riportato delle lesioni guaribili in trenta giorni.

Prima ancora il responsabile del gesto inconsulto era staro ripreso per non aver rispettato le norme di accesso e di deposito del rifiuto da differenziare. A distanza di alcuni mesi, grazie alle indagini e agli accertamenti svolti, i poliziotti hanno individuato il foggiano in un comune della Valle del Rubicone. E stato denunciato in stato di libertà da parte del commissariato di Polizia di Cesena