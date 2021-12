Entra in un panificio, si finge cliente e scappa con l'incasso: bottino da 1800 euro

Entra in un panificio, si finge cliente e si impossessa dell'incasso pari a 1800 euro. E' successo ieri sera, a Foggia, in un panificio in via Lenotti, zona Macchia Gialla.

A dare notizia è l'Ansa, secondo la quale a mettere a segno il furto sarebbe stato un uomo con il volto parzialmente coperto da mascherina e cappuccio. Quest'ultimo, approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti, avrebbe aperto la cassa trafugando i soldi. L'accaduto è all'attenzione della polizia.