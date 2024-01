Foggia, rubati guardrail su un cavalcavia della A14: ordinata chiusura per la messa in sicurezza

Dalle 14 di oggi 18 gennaio alla stessa ora dell'8 marzo prossimo, verrà chiuso al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, il cavalcavia 355 al km 563-915 della A14.

L'ordinanza porta la firma del dirigente comunale del settore Mobilità e Traffico, Romeo Delle Noci, ed è successiva alla richiesta di interdizione temporanea fatta da Autostrade per l'Italia il 16 gennaio per mettere l'area in sicurezza dopo il furto delle barriere autostradali avvenuto in corrispondenza del cavalcavia 354, 'sovrappassante' l’autostrada A/14 Bologna-Taranto, tra le stazioni autostradali di Foggia e Foggia Zona Industriale.