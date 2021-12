Razzia di guard-rail sul ponte Candelaro: depredati con la fiamma ossidrica 210 metri di barre in ferro zincato. Accade nel Foggiano, dove il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane Volontarie di Manfredonia, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, durante controlli di routine che svolgono sul territorio, per tutelare e salvaguardare l'ambiente, hanno notato la mancanza di barre in ferro zincato lungo la Provinciale 60.

Effettuando un controllo più accurato, le Guardie Ambientali hanno accertato la mancanza di 210 metri circa di barre e hanno appurato che, per asportarle, è stato necessario ricorrere all'utilizzo della fiamma ossidrica. Inoltre molti bulloni di fissaggio dei guardrail erano stati già allentati, prossimi alla rimozione. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.