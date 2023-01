Rubata reliquia di Padre Pio: fedeli scossi, ma la notizia del furto è di 5 anni fa

Sarebbe bastato interpellare le 'Suore dell'Immacolata di Santa Chiara' di San Giovanni Rotondo, per non cadere nel "tranello" di una notizia vecchia di cinque anni, vale a dire il furto del guanto appartenuto a San Pio e custodito, fino al 2018, nell'istituto di via San Luigi Gonzaga.

Rilanciata verosimilmente dal presidente di una associazione e pubblicata da molti organi di informazione, la notizia ha scosso i fedeli del Santo di Pietrelcina.

Sui social è diventata virale la presunta richiesta di restituzione del maltolto in cambio di 5mila euro, ma a una condizione: l'autodenuncia presso l'autorità giudiziaria.

Tuttavia, come da nostre verifiche e in virtù della telefonata intercorsa con le 'Suore di Fiuggi', confermiamo che il furto della reliquia e del quadro in cui era stato custodita, risale al 2018. La denuncia anche. "Non l'abbiamo fatta in questi giorni, ma cinque anni fa".

Parola delle suore, evidentemente spiazzate dall'annuncio pubblicato oggi ma risalente al 2018.