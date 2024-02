Rubate grate delle caditoie davanti a un box: "Ho rischiato di farmi seriamente male"

Salve Foggiatoday, nella notte appena trascorsa in via Mons. Farina, uscita rampa di via Manicone (cooperativa La Spelonca), hanno portato via le grate delle caditoie dell'acqua piovana posizionate all'ingresso dei box ai quali accediamo dall'interno. Per fortuna, prima che uscissi, mi sono accorto del furto, che ho provveduto a segnalare anche alla polizia. Potevo farmi seriamente male. Mi premeva darne notizia per evitare che accada anche ad altri. Fate attenzione.