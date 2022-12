Arrestati pizzaioli di 20 e 22 anni: sono stati sorpresi a rubare capi d'abbigliamento al 'Globo'

Prosegue l?azione di contrasto ai fenomeni criminali a San Severo da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.

I militari della sezione radiomobile hanno arrestato in flagranza, per il reato di furto aggravato due pizzaioli marocchini di 20 e 22 anni, sorpresi presso ?Il Globo?, in possesso di vari capi di abbigliamento poco prima asportati, previa effrazione del sistema antitaccheggio. La refurtiva recuperata veniva prontamente restituita al responsabile del negozio. I due sono stati arrestati e tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.



A San Nicandro Garganico i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un?ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 30enne originario di San Giovanni Rotondo, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere: reati commessi nel mese di ottobre.. L?uomo veniva, così, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.