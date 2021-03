Ladri in azione all'aeroporto Gino Lisa: asportato un generatore elettrico da 30mila euro

Ladri in azione all'aeroporto 'Gino Lisa' di Foggia, dove ignoti hanno asportato un generatore elettrico del valore di 30mila euro. Il fatto è successo nella notte tra l'1 e il 2 marzo; l'accaduto è stato scoperto il mattino seguente, quando è stato lanciato l'allarme alla polizia.

Chi ha agito, secondo le risultanze del primo sopralluogo di furto effettuato dagli agenti delle 'Volanti', ha forzato una recinzione puntando direttamente al generatore, installato nei pressi della palazzina della Protezione Civile.

Al momento non risultano ulteriori ammanchi; la stima dei danni verrà perfezionata in sede di denuncia, prevista per oggi. Indagini in corso