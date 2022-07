Marina di Lesina: ladri rovinano la vacanza dei ragazzi di una comunità milanese

La vacanza di un gruppo di ragazzi accompagnati dagli educatori della Aise onlus di Milano, è stata rovinata dal furto del furgone con il quale erano arrivati a Marina di Lesina, indispensabile per gli spostamenti sul posto. A denunciarlo a Foggiatoday è un educatore della cooperativa di solidarietà sociale. L'episodio è avvenuto ieri, in pieno centro, poco prima della mezzanotte. "La targa ? EP416LK. Se lo vedete da qualche parte o avete informazioni in merito, informate subito i carabinieri o la Polizia. A parte il danno materiale per la nostra organizzazione, i ragazzini ora non potranno più fare buona parte delle loro attività e sono tutti così scioccati che si sta rovinado loro una vacanza finora bellissima".