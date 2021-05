Puglia, rubato a Trani il furgone della nazionale di calcio in carrozzina: “Era il primo appuntamento in maglia Azzurra”

l furgone della società Oltre Sport doveva portare a Jesolo i 5 atleti pugliesi convocati in Nazionale. L’appello sui social: restituitelo in forma anonima.

Non solo un furgone, ma un mezzo per realizzare un sogno. Stanotte a Trani – presso la Casa degli Angeli Custodi - è stato rubato il furgone di Oltre Sport, pronto a partire per il ritiro della nazionale italiana di calcio in carrozzina a Jesolo.

Nel furgone si trovano le carrozzine da gioco, le attrezzature e soprattutto i sogni e i sacrifici dei cinque atleti pugliesi dalla Asd Oltresport (Puglia), convocati al primo raduno nazionale di Powerchair football in maglia azzurra da giovedì a domenica.

Famiglie SMA, l’associazione che rappresenta le persone con atrofia muscolare e che ha contribuito all’acquisto del furgone, lancia l’appello sui social: “Aiutateci a ritrovarlo”. E per gli autori del furto: “Restituitelo in forma anonima”.

Il furgone - con gli adesivi dell’associazione sportiva Oltresport, Famiglie Sma e il simbolo grafico dei mezzi che trasportano disabili – è stato rubato nella notte fra il 10 e l’11 maggio a Trani ed è targato ET052JG.

L’ A.S.D. “Oltre Sport” ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare e promuovere un cambiamento culturale nel settore della fragilità, attraverso esempi di vita di persone con disabilità che hanno ormai imparato a trasformare l’eccezionalità in normale quotidianità. I cinque atleti della società pugliese - tra i sette convocati in Nazionale – sono Anita Pallara, Ilaria Mesaroli, Donato Grande, Vincenzo Apruzzese e Pasquale Troccoli.

“Era il nostro primo appuntamento in maglia azzurra”: dice l’atleta Anita Pallara anche presidente di Famiglie SMA. “In un momento storico causato da un lungo periodo di inattività per tutti gli sport, noi siamo riusciti a concretizzare i nostri obiettivi senza mai darci per vinti. Questo furto è un colpo durissimo”.