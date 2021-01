Furto in una ditta di catering: ignoti si intrufolano nei locali, scassinano distributori e fuggono con un mezzo aziendale

Furto in una ditta di catering di Lucera: ignoti si intrufolano nella sede, scassinano distributori di bevande e fuggono con un furgone aziendale.

Il mezzo asportato è stato però abbandonato al centro di una strada periferica di Lucera; qui è stato ritrovato dalla polizia e restituito al proprietario. Il fatto è successo lo scorso giovedì, 14 gennaio: gli agenti del Commissariato di Lucera, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno notato un furgone Renault Master bianco abbandonato al centro della strada.

Da un primo controllo il veicolo non presentava segni di effrazione, né risultava ai terminali da ricercare. Tuttavia, una più approfondita indagine ha evidenziato che lo stesso era in uso ad una azienda di catering con sede proprio in Lucera. Pertanto, gli agenti ne hanno contattato il responsabile scoprendo che, nella nottata precedente, ignoti si erano introdotti nei locali dell’azienda.

Ne è seguito quindi un sopralluogo di furto, al termine del quale è stato accertato che i ladri avevano danneggiato i due distributori di bevande asportando il danaro contenuto all’interno delle gettoniere e poi, dopo aver sfondato la porta dell’ufficio amministrativo si erano impossessati della chiave del furgone, che era su di una bacheca. Quindi sono fuggiti, danneggiando anche il paraurti. Il mezzo è stato restituito al titolare della ditta. Indagini in corso per risalire agli autori del furto.