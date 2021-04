Banda del buco in azione in pieno centro, furto in un monolocale di vico Arco Contini: malviventi in fuga con due televisori

Il fatto è successo la scorsa notte, in vico Arco Contini. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. Non si esclude che l'obiettivo dei malviventi potesse essere, in realtà, un'altra abitazione o attività della zona

La 'banda del buco' torna in azione a Foggia. Nel mirino dei malviventi, questa volta, è finito un monolocale in vico Arco Contini, in pieno centro cittadino.

Il fatto è successo la scorsa notte. A scoprire l'accaduto è stato il proprietario di casa: appena ha aperto la porta d'ingresso, al ritorno dal lavoro, si è trovato di fronte una parete sventrata e il resto dell'appartamento messo a soqquadro. I malviventi, è stato ricostruito, sono riusciti a praticare un foro di circa 1 metro nella parete che divide il monolocale colpito dall'appartamento attiguo, attualmente in vendita.

Magro il bottino: dal primo sopralluogo effettuato con la polizia, mancherebbero all'appello due televisori ma il dato verrà perfezionato in sede di denuncia. Non si esclude che l'obiettivo dei malviventi potesse essere, in realtà, un'altra abitazione o attività della zona. Sull'accaduto indaga la polizia.