Rubano auto in centro, proprietario lancia l'allarme: la polizia locale la ritrova al Rione Diaz

E' stata recuperata questa mattina al Rione Diaz dalla polizia locale di Foggia la Fiat Punto oggetto di furto in centro città. Il personale della municipale si è recato in via Iandolo .L'auto è stata restituita al legittimo proprietario.