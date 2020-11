Pronti con la 'marmotta' per ripulire il postamat, ma arrivano i carabinieri e si danno alla fuga

Assalto fallito ai danni dello sportello automatico dell’ufficio postale di Stornara.

E’ accaduto la scorsa notte, in via Santa Maria La Stella, dove un gruppo di malviventi in azione aveva già predisposto tutto per mettere a segno il furto con esplosivo: posizionata la ‘marmotta’ all’interno del postamat, pronto anche l’esplosivo ma il sopraggiungere di una pattuglia dei carabinieri ha cambiato loro i piani.

Per i malviventi, infatti, non è rimasta altra soluzione se non quella di fuggire a mani vuote. Nella frettolosa fuga, verosimilmente nel tentativo di rimuovere la marmotta dalla 'bocca' dello sportello automatico, i malviventi hanno azionato il dispositivo macchia-monete di protezione.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere dell'ufficio postale e di quelle presenti in zona. Repertato l'esplosivo e la polvere pirica recuperata sull'asta metallica, sulla quale verranno effettuati specifici accertamenti tecnici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'attività, precisano gli uomini dell'Arma, rientra nell'ambito del potenziamento delle attività di controllo del territorio provinciale: a seguito degli ultimi episodi criminali, che hanno visto uffici postali e bancari tornare ad essere nuovamente 'obiettivi sensibili', sono stati disposti specifici servizi di prevenzione in tutti i comuni di Capitanata.