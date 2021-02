Immagine di repertorio

'Spaccata' nella notte in via San Severo: ladri sfondano l'ingresso dell'Eurospin, poi l'allarme e la fuga

E' successo intorno alle 3 della scorsa notte, in via San Severo. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti delle 'Volanti': dalle prime informazioni raccolte, pare che il furto sia fallito